Андрей Ермак сообщил об ожиданиях от визита Кита Келлога в феврале

Андрей Ермак. Фото: Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что непосредственная коммуникация с новой администрацией Соединенных Штатов очень важна для выработки общей позиции по достижению справедливого мира в войне. Он отметил, что невозможно выработать эффективную стратегию достижения мира без участия Украины.

Об этом Ермак сказал в интервью журналистке Associated Press Сьюзи Бланн, сообщили в Офисе президента в пятницу, 7 февраля.

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"Украинская сторона очень ждет визит спецпредставителя Президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в феврале, чтобы предоставить всестороннюю информацию о российской агрессии против нашей страны", — заверил Ермак.

Ермак добавил, что для Президента Владимира Зеленского и всей его команды очень важно, чтобы новая администрация США как можно скорее получила полную реальную информацию о ситуации на поле боя. В частности, речь идет о ходе мобилизации и ситуации с доставкой вооружений и техники.

Глава Офиса президента добавил, что коммуникация важна для выработки общей с партнерами позиции, потому что невозможно формировать какие-то планы по достижению мира без Украины.

"Я уже провел телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Майклом Волцом. Ожидаются контакты с другими членами администрации Дональда Трампа", — сообщил Ермак.

Ермак также обратил внимание, что Украина должна подойти к переговорам по установлению справедливого и прочного мира с сильной позиции. Также с партнерами разрабатываются гарантии безопасности, которые так важны для нашего государства.

"Украина должна получить сильные гарантии. Речь идет о том, как предотвратить любую потенциальную агрессию со стороны России. Это не та страна, которая уважает международное право, права человека. И любые решения не будут работать, если они не будут обеспечены и подтверждены надежными гарантиями безопасности", — пояснил глава Офиса президента.

Пост Андрея Ермака. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы закончить войну в Украине. Однако, по мнению американской стороны, и Россия, и Украина должны пойти на уступки. Также посол Украины встретилась с новым спецпредставителем от Трампа.