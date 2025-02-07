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Посол України зустрілася з новим спецпредставником від Трампа

7 лютого 2025 07:46
Анастасія Постоєнко - Редактор
Оксана Маркарова зустрілася з Кітом Келлогом — деталі
Зустріч спецпредставника щодо війни Росії проти України Кіта Келлога та посла України в США Оксани Маркарової. Фото: facebook.com/oksana.markarova
Анастасія Постоєнко - Редактор

Посол України в США Оксана Маркарова провела першу офіційну зустріч із Генералом Кітом Келлогом у його новому статусі Спеціального представника з питань України та Росії. На цю посаду його призначив Президент Дональд Трамп 3 лютого.

Про це Оксана Маркарова повідомила у Facebook.

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Оксана Маркарова зазначила, що під час переговорів, у яких також взяли участь очільник ВАТ генерал Сергій Кременецький та заступник міністра закордонних справ Денис Сєнік, сторони обговорили актуальні питання співпраці та безпекової ситуації. 

"Не перша наша зустріч з Генералом Кітом Келлогом взагалі, але перша в його офіційному статусі Спецпредставника з питань України та Росії, на яку його призначив Президент Трамп 3 лютого. Провели ґрунтовну дискусію зі Спецпредставником та його командою і моїми колегами — очільником ВАТ генералом Кременецьким та заступником Денисом Сєніком", — повідомила Оксана Маркарова.

Зустріч Маркарової з Кітом Келлогом
Повідомлення Оксани Маркарової у Facebook. Фото: скріншот

Нагадаємо, Кіт Келлог висловився щодо доцільності проведення виборів в Україні під час війни. 

Крім того, Кіт Келлог зробив заяву щодо закінчення війни в Україні та натякнув на створення мирного плану.

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