Оксана Маркарова встретилась с Китом Келлогом - детали

Встреча спецпредставителя по войне России против Украины Кита Келлога и посла Украины в США Оксаны Макаровой. Фото: facebook.com/oksana.markarova

Посол Украины в США Оксана Маркарова провела первую официальную встречу с Генералом Китом Келлогом в его новом статусе Специального представителя по вопросам Украины и России. На эту должность его назначил Президент Дональд Трамп 3 февраля.

Об этом Оксана Маркарова сообщила в Facebook.

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Оксана Маркарова отметила, что во время переговоров, в которых также приняли участие глава ВАТ генерал Сергей Кременецкий и заместитель министра иностранных дел Денис Сеник, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и ситуации с безопасностью.

"Не первая наша встреча с Генералом Китом Келлогом вообще, но первая в его официальном статусе Спецпредставителя по вопросам Украины и России, на которую его назначил Президент Трамп 3 февраля. Провели обстоятельную дискуссию со Спецпредставителем и его командой и моими коллегами — главой ВАТ генералом Кременецким и заместителем Денисом Сеником", — сообщила Оксана Маркарова.

Сообщение Оксаны Маркаровой в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, Кит Келлог высказался о целесообразности проведения выборов в Украине во время войны.

Кроме того, Кит Келлог сделал заявление об окончании войны в Украине и намекнул на создание мирного плана.