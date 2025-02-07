Оксана Маркарова встретилась с Китом Келлогом - детали

Посол Украины встретилась с новым спецпредставителем от Трампа
Посол Украины в США Оксана Маркарова провела первую официальную встречу с Генералом Китом Келлогом в его новом статусе Специального представителя по вопросам Украины и России. На эту должность его назначил Президент Дональд Трамп 3 февраля.
Об этом Оксана Маркарова сообщила в Facebook.
Спецпредставитель по вопросам Украины и России встретился с послом Украины
Оксана Маркарова отметила, что во время переговоров, в которых также приняли участие глава ВАТ генерал Сергей Кременецкий и заместитель министра иностранных дел Денис Сеник, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и ситуации с безопасностью.
"Не первая наша встреча с Генералом Китом Келлогом вообще, но первая в его официальном статусе Спецпредставителя по вопросам Украины и России, на которую его назначил Президент Трамп 3 февраля. Провели обстоятельную дискуссию со Спецпредставителем и его командой и моими коллегами — главой ВАТ генералом Кременецким и заместителем Денисом Сеником", — сообщила Оксана Маркарова.
Напомним, Кит Келлог высказался о целесообразности проведения выборов в Украине во время войны.
Кроме того, Кит Келлог сделал заявление об окончании войны в Украине и намекнул на создание мирного плана.
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