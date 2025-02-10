Мирный план Трампа для Украины — почему приостановили работу

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация Президента США Дональда Трампа приостановила разработку своего мирного плана для Украины. Это сделали, чтобы привлечь Европейский Союз к переговорам.

Об этом пишет The Telegraph в понедельник, 10 февраля.

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Как отмечает издание, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками, прежде чем завершить план прекращения войны в Украине. Это должно успокоить тех, кто боится быть отстраненным от переговорного процесса.

"В то же время генерал Келлог заявил, что обнародует элементы мирного плана на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии в эти выходные. Мы понимаем, что это будет предложение продолжения военной поддержки Киева в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам Украины", — отмечает издание.

Также в материале сообщают, что Келлог заверил европейцев в том, что США хочет укрепить позиции Украины. Сделать это хотят именно перед предстоящими переговорами с Россией.

Напомним, в Конгрессе США представят закон о ленд-лизе для Украины. Он даст полномочия Дональду Трампу отправлять оружие партнерам.

По информации CNN, в Украину прибудет спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Его визит запланирован на 20 февраля.