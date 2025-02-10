Ленд-ліз для України — у Конгресі США представлять закон

У Конгресі США представлять закон про ленд-ліз для України
У Конгресі Сполучених Штатів Америки у понеділок, 10 лютого, представлять закон про ленд-ліз для України. Він надасть президенту Дональду Трампу повноваження надсилати зброю.
Про це повідомив конгресмен-республіканець Джо Вілсон у соцмережі X.
Закон про ленд-ліз для України
"Сьогодні я презентую Акт про надання президенту Трампу гнучких повноважень для відправлення переможної зброї нашим партнерам, в тому числі Україні, щоб стримати військового злочинця Путіна, як це давно мав зробити Байден", — наголосив Вілсон.
Він закликав примусити Росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили.
Зазначимо, що програма ленд-лізу для України спочатку була частиною оборонного бюджету США на 2025 рік, але в грудні 2024-го її виключили з остаточного варіанту документа.
Нагадаємо, спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну 20 лютого.
Також Трамп поділився заявою російського диктатора Путіна, в якій той стверджував, що Європа "встане біля ніг свого господаря".
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