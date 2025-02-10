Трамп поширив заяву Путіна про те, що він "господар Європи"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив репост заяви Володимира Путіна. У ній йшлося про те, що Європа "встане біля ніг свого господаря".

Відповідний пост Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social в понеділок, 10 лютого.

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Статтю зі словами російського диктатора про Європу випустило видання CNBC. В матеріалі є фраза Путіна про те, що Трамп нібито наведе лад у Європі.

"Запевняю вас: Трамп із його характером, із його наполегливістю досить швидко наведе там порядок. І всі вони, ви побачите — це станеться швидко, скоро — всі вони стануть біля ніг господаря і трішки помахають хвостами. Все стане на свої місця", — сказав Путін.

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

Дональд Трамп зробив репост цієї заяви російського диктатора. Однак крім цього Президент США більше ніяк не прокоментував слова Путіна.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що хоче придбати Газу. Президент США наголосив, що має намір подбати про палестинців та хоче забезпечити їхній захист.

Також Дональд Трамп повідомляв, що США досягають прогресу в переговорах щодо припинення війни в Україні. При цьому політик відмовився надати подробиці про контакти з Володимиром Путіним.