Дональд Трамп хоче купити Газу — нові резонансні заяви президента США

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео

Президент США Дональд Трамп зробив низку заяв щодо Близького Сходу та Канади. Зокрема, він повідомив про плани придбати Газу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською" у понеділок, 10 лютого.

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Плани Трампа на Газу та Канаду

За словами Трампа, він хоче придбати Газу та передати її частини іншим країнам регіону. Президент США також наголосив, що має намір подбати про палестинців і забезпечити їхній захист.

Серед його пропозицій — можливість прийому частини палестинських біженців у США, а також залучення країн Близького Сходу до їхнього розселення.

"Я подбаю про палестинців і зроблю так, щоб їх не вбивали. Готовий розглянути можливість прийому окремих палестинських біженців у США. Після моєї розмови країни Близького Сходу погодяться приймати палестинців", — зазначив глава Білого дому.

Окремо Трамп прокоментував відносини з Канадою. Він заявив, що приєднання Канади до США як 51-го штату могло б бути вигідним, а також висловив невдоволення економічними втратами від співпраці з сусідньою країною, які, за його словами, сягають 200 мільярдів доларів на рік. Політик пообіцяв змінити цю ситуацію.

"Через Канаду ми щороку втрачаємо 200 мільярдів доларів — я не дозволю цьому продовжуватися", — підсумував Трамп.

Раніше радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявив, що Америка не має "жодних планів щодо вторгнення в Канаду". На початку лютого Трамп заявив про свої наміри приєднати Канаду до США.