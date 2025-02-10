Дональд Трамп хочет купить Газу — новые резонансные заявления президента США

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот из видео

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений относительно Ближнего Востока и Канады. В частности, он сообщил о планах купить Газу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском" в понедельник, 10 февраля.

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Планы Трампа на Газу и Канаду

По словам Трампа, он хочет приобрести Газу и передать ее части другим странам региона. Президент США также подчеркнул, что намерен позаботиться о палестинцах и обеспечить их защиту.

Среди его предложений — возможность приема части палестинских беженцев в США, а также привлечение стран Ближнего Востока к их расселению.

"Я позабочусь о палестинцах и сделаю так, чтобы их не убивали. Готов рассмотреть возможность приема отдельных палестинских беженцев в США. После моего разговора страны Ближнего Востока согласятся принимать палестинцев", — отметил глава Белого дома.

Отдельно Трамп прокомментировал отношения с Канадой. Он заявил, что присоединение Канады к США в качестве 51-го штата могло бы быть выгодным, а также выразил недовольство экономическими потерями от сотрудничества с соседней страной, которые, по его словам, достигают 200 миллиардов долларов в год. Политик пообещал изменить эту ситуацию.

"Из-за Канады мы ежегодно теряем 200 миллиардов долларов — я не позволю этому продолжаться", — подытожил Трамп.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Волтц заявил, что в Америки нет "никаких планов касаемо вторжения в Канаду". В начале февраля Трамп заявил о своих намерениях присоединить Канаду к США.