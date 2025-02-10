Волц вважає, що у Трампа немає плану щодо вторгнення в Канаду

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп після вступу на посаду неодноразово говорив про приєднання Канади до своєї країни як 51-штату. Однак він не має "жодних планів щодо вторгнення в Канаду".

Відповідну думку в інтерв'ю NBC News, 9 лютого, висловив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц.

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Заява Волца прозвучала після численних повідомлень про те, що канадський прем'єр-міністр, Джастін Трюдо, на закритій зустрічі з лідерами бізнесу заявив, що адміністрація Трампа "продовжує говорити про поглинання нас і перетворення на 51-й штат".

Під час інтерв'ю Волц зазначив, що багато канадців були б не проти приєднатися до Штатів. При цьому планів щодо окупації країни у Трампа немає.

"Я не думаю, що є якісь плани щодо вторгнення в Канаду, але багатьом канадцям подобається те, що ми маємо в Сполучених Штатах", — сказав він.

Також радник Трампа додав, що багатьом громадянам Канади не подобаються останні 10 років ліберального та прогресивного правління Трюдо.

"Насправді, те, що ви бачите, є підтвердженням американського лідерства в Західній півкулі, від Арктики аж до Панамського каналу. І це те, про що ми говоримо, від Гренландії, безпеки в Арктиці до повернення Панамського каналу під контроль Сполучених Штатів. Америка занадто довго уникала нашої власної півкулі — де в нас є енергія, продовольство та найважливіші мінерали — і ви бачите підтвердження лідерства президента Трампа", — резюмував Волц.

Нагадаємо, на початку лютого Трамп укотре заявив про свої наміри приєднати Канаду до США. Він переконаний, що ця країна припинить своє існування в разі припинення субсидування з боку американців.

Також ми писали, що США відклали введення імпортних мит на товари з Канади щонайменше на 30 днів. Керівництво країни погодилося піти на низку умов Трампа.