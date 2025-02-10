Волц считает, что у Трампа нет плана по вторжению в Канаду

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп после вступления в должность неоднократно о говорил о присоединении Канады к своей стране в качестве 51-штата. Однако он не имеет "никаких планов по вторжению в Канаду".

Соответствующее мнение в интервью NBC News, 9 февраля, высказал советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц.

Читайте также:

Будет ли Трамп захватывать Канаду

Заявление Волца прозвучало после многочисленных сообщений о том, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо, на закрытой встрече с лидерами бизнеса заявил, что администрация Трампа "продолжает говорить о поглощении нас и превращении в 51-й штат".

В ходе интервью Волц отметил, что многие канадцы были бы не против присоединится к Штатам. При этом планов по оккупации страны у Трампа нет.

"Я не думаю, что есть какие-то планы по вторжению в Канаду, но многим канадцам нравится то, что мы имеет в Соединенных Штатах", — сказал он.

Также советник Трампа добавил, что многим гражданам Канады не нравятся последние 10 лет либерального и прогрессивного правления Трюдо.

"На самом деле, то, что вы видите, является подтверждением американского лидерства в Западном полушарии, от Арктики вплоть до Панамского канала. И это то, о чем мы говорим, от Гренландии, безопасности в Арктике до возвращения Панамского канала под контроль Соединенных Штатов. Америка слишком долго избегала нашего собственного полушария — где у нас есть энергия, продовольствие и важнейшие минералы — и вы видите подтверждение лидерства президента Трампа", — резюмировал Волц.

Напомним, в начале февраля Трамп в очередной раз заявил о своих намерениях присоединить Канаду к США. Он убежден, что эта страна прекратит свое существование в случае прекращения субсидирования со стороны американцев.

Также ми писали, что США отложили введение импортных пошлин на товары из Канады минимум на 30 дней. Руководство страны согласилось пойти на ряд условий Трампа.