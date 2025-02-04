Введение пошлин на товары из Канады отложили на 30 дней — что Трюдо пообещал Трампу взамен

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: Tijana Martin / Global Look Press

США приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады минимум на 30 дней. Оттава в свою очередь согласилась выполнить некоторые условия.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсети X во вторник, 4 февраля.

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Трюдо в своем сообщении отметил, что имел содержательный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

""Канада внедряет план защиты границы на 1,3 миллиарда долларов, который предусматривает укрепление границы с помощью новых вертолетов, современных технологий и дополнительного персонала, усиление координации с нашими американскими партнерами и увеличение ресурсов для прекращения потока фентанила. Пограничную безопасность обеспечивают и будут продолжать обеспечивать около 10 тысяч военнослужащих на передовой", — говорится в сообщении.

Премьер Канады добавил, что страна берет новые обязательства по противодействию наркотрафику и борьбе с организованной преступностью.

"Канада признает наркокартели террористическими организациями, введет круглосуточный контроль на границе и создаст Объединенные ударные силы Канады и США для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег. Я также подписал новую разведывательную директиву по организованной преступности и фентанилу, которая будет подкреплена финансированием в размере 200 миллионов долларов", — подытожил Трюдо.

Сообщение Трюдо в X

Ранее Соединенные Штаты Америки заявили, что устанавливают дополнительные пошлины на товары, которые импортируются из Канады, Мексики и Китая. Из-за начала "торговой войны" с США премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал канадцев покупать отечественные товары.