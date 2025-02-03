Канада запровадила 25% мита на американські товари

Прем'єр Канади Джастін Трюдо. Фото: Reuters

Канада запроваджує 25-відсоткові мита на сотні товарів зі Сполучених Штатів — від м’яса та молока до килимів і штор. Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо вже закликав канадців купувати вітчизняне.

Про це повідомляє Finansial Post.

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Трюдо вже опублікував заклик "купувати канадське" у соцмережі X. Також він закликав громадян ретельно перевіряти етикетки товарів, щоб не помилитись з вибором.

Повідомлення Джастіна Трюдо. Фото: Скріншот

Як повідомляє видання, федеральний уряд Канади опублікував детальний список мит. До списку увійшли м’ясні та молочні продукти, фрукти та овочі, зокрема цитрусові, кава, зернові та спеції, шоколад, макарони та бутильована вода.

Продукція з деревини та паперу, включно з туалетним папером, підлягатиме тарифам, а також багаж, одяг, меблі, техніка, пилотяги та водонагрівачі, мотоцикли та вогнепальна зброя. Шампуні, сонцезахисні засоби та зубна нитка також увійшли до списку.

Через три тижні Оттава планує розширити перелік товарів. Зазначається, що другий список включатиме такі продукти, як автомобілі, вантажівки, автобуси, сталь і алюміній, аерокосмічна продукція, а також фрукти та овочі.

Кандидат у лідери від лібералів і колишній міністр фінансів, українка за походженням, Христя Фріланд також виступила із заявою, в якій закликала канадців "намагатися робити все можливе, щоб не купувати продукти, вироблені в Сполучених Штатах".

Прем'єр-міністри Онтаріо, Ньюфаундленду та Лабрадору підтвердили, що американські товари будуть вилучені з їхніх провінційних магазинів алкогольних напоїв у вівторок.

Прем'єр-міністр Британської Колумбії Девід Ебі зробив аналогічний крок, наказавши відділу дистрибуції алкогольних напоїв Британської Колумбії негайно припинити закупівлі американських алкогольних напоїв у "червоних штатах" (там, де голосували за Трампа) і вилучити наявні запаси з полиць магазинів.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп у черговий раз заявив про свої наміри приєднати до своєї країни Канаду. Він переконаний, що ця країна припинить існування у разі припинення субсидіювання з боку американців.

Також повідомлялось, що США хочуть, аби Україна провела вибори вже до кінця 2025 року. Це станеться у випадку, якщо вдасться домовитися з Росією про припинення вогню.