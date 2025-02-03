Канада ввела 25% пошлины на американские товары

Премьер Канады Джастин Трюдо. Фото: Reuters

Канада вводит 25-процентные пошлины на сотни товаров из Соединенных Штатов — от мяса и молока до ковров и штор. Премьер-министр страны Джастин Трюдо уже призвал канадцев покупать отечественное.

Об этом сообщает Finansial Post.

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Трюдо уже опубликовал призыв "покупать канадское" в соцсети X. Также он призвал граждан тщательно проверять этикетки товаров, чтобы не ошибиться с выбором.

Сообщение Джастина Трюдо. Фото: Скриншот

Как сообщает издание, федеральное правительство Канады опубликовало подробный список пошлин. В список вошли мясные и молочные продукты, фрукты и овощи, в частности цитрусовые, кофе, зерновые и специи, шоколад, макароны и бутилированная вода.

Продукция из древесины и бумаги, включая туалетную бумагу, будет подлежать тарифам, а также багаж, одежда, мебель, техника, пылесосы и водонагреватели, мотоциклы и огнестрельное оружие. Шампуни, солнцезащитные средства и зубная нить также вошли в список.

Через три недели Оттава планирует расширить перечень товаров. Отмечается, что второй список будет включать такие продукты, как автомобили, грузовики, автобусы, сталь и алюминий, аэрокосмическая продукция, а также фрукты и овощи.

Кандидат в лидеры от либералов и бывший министр финансов, украинка по происхождению, Христя Фриланд также выступила с заявлением, в котором призвала канадцев "стараться делать все возможное, чтобы не покупать продукты, произведенные в Соединенных Штатах".

Премьер-министры Онтарио, Ньюфаундленда и Лабрадора подтвердили, что американские товары будут изъяты из их провинциальных магазинов алкогольных напитков во вторник.

Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби сделал аналогичный шаг, приказав отделу дистрибуции алкогольных напитков Британской Колумбии немедленно прекратить закупки американских алкогольных напитков в "красных штатах" (там, где голосовали за Трампа) и изъять имеющиеся запасы с полок магазинов.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп в очередной раз заявил о своих намерениях присоединить к своей стране Канаду. Он убежден, что эта страна прекратит существование в случае прекращения субсидирования со стороны американцев.

Также сообщалось, что США хотят, чтобы Украина провела выборы уже до конца 2025 года. Это произойдет в случае, если удастся договориться с Россией о прекращении огня.