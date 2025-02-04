Введення мит на товари з Канади відклали на 30 днів — що Трюдо пообіцяв Трампу взамін

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: Tijana Martin / Global Look Press

США призупинять введення імпортних мит на товари з Канади щонайменше на 30 днів. Оттава своєю чергою погодилась виконати деякі умови.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в соцмережі X у вівторок, 4 лютого.

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Трюдо у своєму повідомленні зазначив, що мав змістовну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

"Канада впроваджує план захисту кордону на 1,3 мільярда доларів, який передбачає зміцнення кордону за допомогою нових вертольотів, сучасних технологій і додаткового персоналу, посилення координації з нашими американськими партнерами та збільшення ресурсів для припинення потоку фентанілу. Прикордонну безпеку забезпечують і продовжуватимуть забезпечувати близько 10 тисяч військовослужбовців на передовій", — йдеться у повідомленні.

Прем'єр Канади додав, що країна бере нові зобов’язання щодо протидії наркотрафіку та боротьби з організованою злочинністю.

"Канада визнає наркокартелі терористичними організаціями, запровадить цілодобовий контроль на кордоні та створить Об’єднані ударні сили Канади та США для боротьби з організованою злочинністю, фентанілом і відмиванням грошей. Я також підписав нову розвідувальну директиву щодо організованої злочинності та фентанілу, яка буде підкріплена фінансуванням у розмірі 200 мільйонів доларів", — підсумував Трюдо.

Повідомлення Трюдо в X

Раніше Сполучені Штати Америки заявили, що встановлюють додаткові мита на товари, які імпортуються з Канади, Мексики та Китаю. Через початок "торгової війни" зі США прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав канадців купувати вітчизняні товари.