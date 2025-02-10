Трамп поделился заявлением Путина о том, что он "хозяин Европы"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал репост заявления Владимира Путина. В нем говорилось о том, что Европа "встанет у ног своего хозяина".

Соответствующий пост Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social в понедельник, 10 февраля.

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Статью со словами российского диктатора о Европе выпустило издание CNBC. В материале есть фраза Путина о том, что Трамп якобы наведет порядок в Европе.

"Уверяю вас: Трамп с его характером, с его настойчивостью достаточно быстро наведет там порядок. И все они, вы увидите — это произойдет быстро, скоро — все они станут у ног хозяина и немножко помашут хвостами. Все станет на свои места", — сказал Путин.

Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Доналд Трамп сделал репост этого заявления российского диктатора. Однако кроме этого Президент США больше никак не прокомментировал слова Путина.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что хочет приобрести Газу. Президент США подчеркнул, что намерен позаботиться о палестинцах и хочет обеспечить их защиту.

Также Дональд Трамп сообщал, что США достигают прогресса в переговорах о прекращении войны в Украине. При этом политик отказался предоставить подробности о контактах с Владимиром Путиным.