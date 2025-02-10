Ленд-лиз для Украины — в Конгрессе США представят закон

В Конгрессе США представят закон о ленд-лизе для Украины
В Конгрессе Соединенных Штатов Америки в понедельник, 10 февраля, представят закон о ленд-лизе для Украины. Он предоставит Президенту Дональду Трампу полномочия отправлять оружие.
Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в соцсети X.
Закон о ленд-лизе для Украины
"Сегодня я представляю Акт о предоставлении президенту Трампу гибких полномочий для отправки победного оружия нашим партнерам, в том числе Украине, чтобы сдержать военного преступника Путина, как это давно должен был сделать Байден", — подчеркнул Уилсон.
Он призвал заставить Россию сесть за стол переговоров с помощью американской силы.
Отметим, что программа ленд-лиза для Украины сначала была частью оборонного бюджета США на 2025 год, но в декабре 2024-го ее исключили из окончательного варианта документа.
Напомним, специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Украину 20 февраля.
Также Трамп поделился заявлением российского диктатора Путина, в котором тот утверждал, что Европа "встанет у ног своего хозяина".
Читайте Новини.LIVE!