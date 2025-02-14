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Зеленський висловився про майбутню зустріч із Венсом

14 лютого 2025 15:36
Аркадій Пастула - Редактор
Зустріч Зеленського з Венсом у Мюнхені — чого очікує президент
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський висловився про майбутню зустріч з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом. За його словами, вона буде дуже важливою.

Про це український лідер повідомив на конференції у Мюнхені у пʼятницю, 14 лютого.

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"Це буде дуже дивно, якщо політика США зміниться та стане на користь РФ. Зараз багато інформації надходить саме з Росії", — зазначив Зеленський напередодні зустрічі з Венсом.

Глава держави сказав, що обговорення буде важливим. За його словами, Штати відіграють ключову роль у питанні переговорів та підтримки України.

Він також зазначив, що для Заходу важливо ухвалювати рішення оперативно та без коливань, оскільки в іншому випадку доведеться "перейти від костюмів до військової форми".

Нагадаємо, українська делегація на чолі із Зеленським провела зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Також Зеленський зустрівся з американськими сенаторами та заявив, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ.

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