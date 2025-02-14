Встреча Зеленского с Вэнсом в Мюнхене — чего ожидает президент

Зеленский высказался о предстоящей встрече с Вэнсом
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о предстоящей встрече с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом. По его словам, она будет очень важной.
Об этом украинский лидер сообщил на конференции в Мюнхене в пятницу, 14 февраля.
Встреча Зеленского с Вэнсом
"Это будет очень странно, если политика США изменится и станет в пользу РФ. Сейчас много информации поступает именно из России", — отметил Зеленский накануне встречи с Вэнсом.
Глава государства сказал, что обсуждение будет важным. По его словам, Штаты играют ключевую роль в вопросе переговоров и поддержки Украины.
Он также отметил, что для Запада важно принимать решения оперативно и без колебаний, поскольку в противном случае придется "перейти от костюмов к военной форме".
Напомним, украинская делегация во главе с Зеленским провела встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Также Зеленский встретился с американскими сенаторами и заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.
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