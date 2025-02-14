Зеленський зустрівся з американськими сенаторами у Мюнхені

Зустріч Зеленського з американськими сенаторами — перші подробиці
Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 14 лютого, провів зустріч з американськими сенаторами. За його словами, Вашингтон продовжить допомагати Києву.
Про це український лідер повідомив на конференції у Мюнхені, передає журналістка Новини.LIVE.
Зустріч Зеленського із сенаторами США
"США продовжуватимуть допомагати Україні", — заявив Зеленський після зустрічі із сенаторами США.
Однак інших подробиць щодо розмови з представниками США український лідер не сказав.
За його словами, зустрічі на полях конференції в Мюнхені — хороші та важливі для України.
Нагадаємо, Зеленський висловив припущення, що Кремль вже готується до потенційного конфлікту з НАТО.
Також Зеленський повідомив, що незабаром відбудеться його офіційний візит до Саудівської Аравії, але зустрічей із представниками Росії не буде.
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