Зеленський проведе переговори в Туреччині та Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії, проте жодних зустрічей із представниками Росії не заплановано.

Про це Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами під час Мюнхенської безпекової конференції.

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Також після відвідин Саудівської Аравії глава держави вирушить до Туреччини, де відбудеться зустріч із президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Очікується, що під час переговорів сторони обговорять питання безпеки, економічного співробітництва та підтримки України у протидії російській агресії.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться тристороння зустріч між Росією, Україною та США.

Також держсекретар США Марко Рубіо назвав етапи закінчення війни в Україні.