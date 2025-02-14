Мирний план США щодо України — Рубіо назвав етапи

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Дональд Трамп не шукає тимчасово перемир'я в Україні, а хоче домогтись закінчення війни. План США щодо цього, ймовірно, буде реалізовуватись у кілька етапів.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час брифінгу у четвер, 13 лютого.

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Як зазначив Рубіо, Трамп прагне завершення війни в Україні. Він прямо сказав про це Володимиру Путіну під час телефонної розмови.

"Він шукає не просто паузу. Він чекає, щоб це закінчилося, і це буде важко, і доведеться рухатися поетапно. Можливо, це почнеться з припинення вогню", — зазначив Рубіо.

Держсекретар США наголосив, що це ще не було узгоджено. Разом з тим, за словами Рубіо, після припинення вогню будуть відкриті коридори допомоги та припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

"І, до речі, я думаю, що це не станеться без Трампа. Він єдиний у світі, хто може зробити щось подібне, але це мають бути глобальні зусилля. Це не тільки ми, не тільки в Європі чи НАТО. Я маю на увазі, що країни світу повинні будуть брати участь", — заявив Рубіо.

Він також додав, що Європа повинна буде надати Україні довготривалі гарантії безпеки. Однак, як наголосив Рубіо, є багато "чутливих питань", які потрібно вирішити. Мова йде про територіальні претензії, контроль над озброєннями, мовні та культурні питання.

Крім того, США зацікавлені у довгостроковій незалежності України і це має бути закріплено в постійних економічних інтересах, наголосив Рубіо. Він додав, що сподівається на можливість партнерства з Україною, зокрема, щодо корисних копалин.

"Частина цих грошей повернеться, щоб повернути платникам податків США мільярди доларів які були витрачені там, і частина їх буде реінвестована назад в Україну, щоб відновити всі руйнування, які там сталися — їхню інфраструктуру тощо", — сказав держсекретар США.

Рубіо наголосив, що припинення війни в Україні — це дуже важка робота та довгий шлях, який ще попереду. Разом з тим, Трамп налаштований на те, що в Україні мають припинитися вбивства та смерті.

Нагадаємо, глава Пентагону Піт Гегсет повідомив, що не виключене отримання Україною ядерної зброї. Він наголосив, що вирішувати це питання буде президент США Дональд Трамп.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лише Володимир Зеленський має право вести переговори від імені України щодо припинення війни. За його словами мир через капітуляцію стане "поганою новиною для всіх".