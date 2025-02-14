Макрон підтримав позицію Трампа щодо безпеки України

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лише Володимир Зеленський має право вести переговори від імені України щодо мирного врегулювання війни. Він також наголосив, що мир, заснований на капітуляції, стане "поганою новиною для всіх", включно зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Financial Times.

Читайте також:

Макрон переконаний, що саме Україна має вести переговори

Макрон підкреслив, що ключовим питанням залишається готовність Володимира Путіна до "щирого, стійкого і переконливого" припинення вогню. Якщо Кремль погодиться на такі умови, тоді саме українці повинні вести переговори з Росією.

"Єдине питання на цьому етапі полягає в тому, чи готовий президент Путін щиро, стійко і переконливо погодитися на припинення вогню на цій основі. Після цього українці повинні вести переговори з Росією", — зазначив Макрон.

Макрон вважає, що ЄС має відповідати за безпеку України

Президент Франції також підтримав позицію адміністрації Дональда Трампа, що відповідальність за безпеку України повинна лежати на Європі. Він пояснив це зміною зовнішньополітичних пріоритетів США, які дедалі більше зосереджуються на Азії, а не на Європі.

Макрон вважає, що Трамп створив "вікно можливостей" для переговорів, де кожна сторона має свою роль. Зокрема, США мають перезапустити діалог, тоді як Зеленський буде самостійно вирішувати питання територій та суверенітету України.

"Міжнародне співтовариство, особливо Європа, має обговорювати гарантії безпеки та загальну архітектуру безпеки в регіоні. Саме тут ми повинні взяти на себе відповідальність", — наголосив Макрон.

Нагадаємо, 12 лютого між президентом США та президентом Росії відбулися телефонні переговори.

Дзвінок Дональда Трампа Путіну викликало бурхливу реакцію у кількох країнах світу. Сам же Дональд Трамп заявив, що Путін нібито бажає миру, але одразу попередив, що Україні не варто розраховувати на вступ в НАТО.

Згодом Дональд Трамп оголосив, що у Саудівській Аравії відбудеться зустріч США, України та Росії з приводу завершення війни.