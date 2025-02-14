Макрон поддержал позицию Трампа по безопасности Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что только Владимир Зеленский имеет право вести переговоры от имени Украины по мирному урегулированию войны. Он также отметил, что мир, основанный на капитуляции, станет "плохой новостью для всех", включая Соединенные Штаты.

Об этом сообщает Financial Times.

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Макрон убежден, что именно Украина должна вести переговоры

Макрон подчеркнул, что ключевым вопросом остается готовность Владимира Путина к "искреннему, устойчивому и убедительному" прекращению огня. Если Кремль согласится на такие условия, тогда именно украинцы должны вести переговоры с Россией.

"Единственный вопрос на этом этапе заключается в том, готов ли президент Путин искренне, устойчиво и убедительно согласиться на прекращение огня на этой основе. После этого украинцы должны вести переговоры с Россией", — отметил Макрон.

Макрон считает, что ЕС должен отвечать за безопасность Украины

Президент Франции также поддержал позицию администрации Дональда Трампа, что ответственность за безопасность Украины должна лежать на Европе. Он объяснил это изменением внешнеполитических приоритетов США, которые все больше сосредотачиваются на Азии, а не на Европе.

Макрон считает, что Трамп создал "окно возможностей" для переговоров, где каждая сторона имеет свою роль. В частности, США должны перезапустить диалог, тогда как Зеленский будет самостоятельно решать вопрос территорий и суверенитета Украины.

"Международное сообщество, особенно Европа, должно обсуждать гарантии безопасности и общую архитектуру безопасности в регионе. Именно здесь мы должны взять на себя ответственность", — подчеркнул Макрон.

Напомним, 12 февраля между президентом США и президентом России состоялись телефонные переговоры.

Звонок Дональда Трампа Путину вызвал бурную реакцию в нескольких странах мира. Сам же Дональд Трамп заявил, что Путин якобы желает мира, но сразу предупредил, что Украине не стоит рассчитывать на вступление в НАТО.

Впоследствии Дональд Трамп объявил, что в Саудовской Аравии состоится встреча США, Украины и России по поводу завершения войны.