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Трамп пояснив, чому першому зателефонував Путіну

13 лютого 2025 22:37
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп відповів, чому спочатку зателефонував Путіну, а не Зеленському
Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, чому спочатку зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну, а не українському лідеру Володимиру Зеленському.

На це питання Дональд Трамп відповів на пресконференції у четвер, 13 лютого.

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Трамп не вважає, що спочатку потрібно було телефонувати Зеленському.

"Хтось каже, що я мав першим зателефонувати Зеленському. Але я так не вважаю. Нам потрібно дізнатись, хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду, бо він мені про це сказав", — зазначив лідер США.

За його словами, після розмови з Путіним він дізнався, що Росія теж хоче укласти угоду.

Членство України в НАТО

Трамп заявив, що досі згоден із позицією глави Пентагону Піта Гегсета щодо відсутності України в НАТО в межах дипломатичного врегулювання війни.

"Я не бачу, як країна у тому становищі, в якому є Росія, дозволить їм приєднатись до НАТО. Я не бачу, як це може статись", — додав він.

Нагадаємо, Трамп заявив, що війна в Україні почалася через слова колишнього президента США Джо Байдена про можливість її вступу до НАТО.

Раніше Трамп зазначив, що Україна буде за столом переговорів щодо закінчення війни.

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