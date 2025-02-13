Трамп назвав, чому розпочалася війна в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав причину війни в Україні. За його словами, початком стала заява екслідера Штатів Джо Байдена щодо членства в НАТО.

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції у четвер, 13 лютого.

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Початок війни в Україні

"Байден сказав, що Україна може вступити в НАТО", — відповів Трамп на питання, чому розпочалася війна в Україні.

За його словами, будь-яка країна на місці Росії "також би цього не дозволила".

Нагадаємо, 13 лютого Трамп в Овальному кабінеті заявив, що Україна буде за столом переговорів щодо закінчення війни.

Також зʼявилися деталі телефонної розмови Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським 12 лютого.