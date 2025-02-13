Переговори щодо закінчення війни — Трамп заявив, що Україна буде присутня

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що хоче повернення Росії до G7, а також сказав, що Україна матиме місце за столом переговорів.

Про це повідомила журналістка Дженніфер Якобс з Овального кабінету у соцмережі X у четвер, 13 лютого.

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Лідер США зазначив, що хотів би, аби Росія повернулася до G7.

У Трампа запитали, чи матиме Україна місце за столом переговорів.

"Так, звичайно", — відповів він.

Крім того, він прокоментував слова очільника Пентагона Піта Гегсета щодо України. Трамп наголосив, що вони були досить точними.

Допис Якобс. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час розмови з Трампом заявив, що має чіткіше розуміння ситуації з російським диктатором Володимиром Путіним та не довіряє його словам.

Також український лідер зазначив, що зустріч із Трампом є пріоритетним завданням.