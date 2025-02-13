Переговоры об окончании войны — Трамп заявил, что Украина будет присутствовать

Трамп заявил, что Украина будет за столом переговоров
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хочет возвращения России в G7, а также сказал, что Украина будет иметь место за столом переговоров.
Об этом сообщила журналистка Дженнифер Якобс из Овального кабинета в соцсети X в четверг, 13 февраля.
Что сказал Трамп
Лидер США отметил, что хотел бы, чтобы Россия вернулась в G7.
У Трампа спросили, будет ли у Украины место за столом переговоров.
"Да, конечно", — ответил он.
Кроме того, он прокомментировал слова главы Пентагона Пита Хегсета относительно Украины. Трамп отметил, что они были достаточно точными.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с Трампом заявил, что имеет более четкое понимание ситуации с российским диктатором Владимиром Путиным и не доверяет его словам.
Также украинский лидер отметил, что встреча с Трампом является приоритетной задачей.
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