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Трамп заявил, что Украина будет за столом переговоров

13 февраля 2025 21:39
Аркадий Пастула - Редактор
Переговоры об окончании войны — Трамп заявил, что Украина будет присутствовать
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хочет возвращения России в G7, а также сказал, что Украина будет иметь место за столом переговоров.

Об этом сообщила журналистка Дженнифер Якобс из Овального кабинета в соцсети X в четверг, 13 февраля.

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Лидер США отметил, что хотел бы, чтобы Россия вернулась в G7.

У Трампа спросили, будет ли у Украины место за столом переговоров.

"Да, конечно", — ответил он.

Кроме того, он прокомментировал слова главы Пентагона Пита Хегсета относительно Украины. Трамп отметил, что они были достаточно точными.

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Пост Якобс. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с Трампом заявил, что имеет более четкое понимание ситуации с российским диктатором Владимиром Путиным и не доверяет его словам.

Также украинский лидер отметил, что встреча с Трампом является приоритетной задачей.

США переговоры Дональд Трамп Украина Россия
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