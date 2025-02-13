Переговоры об окончании войны — Трамп заявил, что Украина будет присутствовать

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хочет возвращения России в G7, а также сказал, что Украина будет иметь место за столом переговоров.

Об этом сообщила журналистка Дженнифер Якобс из Овального кабинета в соцсети X в четверг, 13 февраля.

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Лидер США отметил, что хотел бы, чтобы Россия вернулась в G7.

У Трампа спросили, будет ли у Украины место за столом переговоров.

"Да, конечно", — ответил он.

Кроме того, он прокомментировал слова главы Пентагона Пита Хегсета относительно Украины. Трамп отметил, что они были достаточно точными.

Пост Якобс. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с Трампом заявил, что имеет более четкое понимание ситуации с российским диктатором Владимиром Путиным и не доверяет его словам.

Также украинский лидер отметил, что встреча с Трампом является приоритетной задачей.