Володимир Зеленський повідомив, чого очікує від зустрічі з Трампом

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що особиста зустріч з очільником Білого дому Дональдом Трампом є пріоритетним завданням. Він також наголосив, що жодних домовленостей не може бути досягнуто без участі України.

Про це Зеленський заявив Радіо Свобода у четвер, 13 лютого.

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Зустріч із Трампом у пріоритеті

Зеленський наголосив, що під час розмови з американським лідером питання виборів не порушувалося. Окрім того, глава держави не почув від Трампа заяв, які б свідчили про пріоритетне ставлення до Росії та диктатора Володимира Путіна у порівнянні з Україною.

"Що стосується розмови — Трамп знає мої думки, я дійсно вважаю, що передусім пріоритет — Україна. В розмові він не сказав, що Путін і Росія були пріоритетом. Сьогодні ми довіряємо цим словам, для нас дуже важливо зберегти підтримку США", — пояснив Зеленський.

При цьому він зазначив, що він вже мав три розмови з Трампом. Глава держави додав, що не сприймає як пріоритет те, що очільник Білого дому спершу поговорив з РФ.

"Хоча це не дуже приємно — тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці реагують: передусім Україна, і нічого про Україну без України", — зазначив Зеленський.

Раніше ми писали, що міністр фінансів США Скотт Бессент під час робочого візиту до України зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили рідкісні корисні копалини, а США передали перший проєкт угоди про партнерство, але Зеленський його не підписав.

Нагадаємо, Трамп після розмови із Зеленським зазначив, що український лідер прагне досягнення миру.