США передали фінансову угоду — Зеленський її не підписав

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Міністр фінансів США Скотт Бессент у середу, 12 лютого, під час робочого візиту до України зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Під час розмови йшлося про рідкісні корисні копалини, США передали перший проєкт угоди про партнерство, але Зеленський його не підписав.

Про це пише CNN у четвер, 13 лютого.

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Фінансова угода США та України

У матеріалі йдеться, що Зеленський сподівався зустрітися з президентом США Дональдом Трампом особисто, щоб обговорити широке бачення миру. Але натомість до Києва прибув Бессент та передав фінансову угоду, зокрема, щодо рідкісних земельних копалин. Однак український лідер не підписав документ.

Це відбувалося в той час, як Трамп проводив телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. CNN пише, що зацікавленість США у мінералах не означає "чудову новину":

"Коли у 2017 році Трампа заманили підтримати Афганістан через його нібито запаси корисних копалин на трильйон доларів, він, попри це, підписав угоду з талібами, яка дозволила їм захопити владу трохи більше ніж через два роки", — зазначили журналісти.

Що кажуть в Офісі Президента

Джерело Суспільного в Офісі Президента повідомило, що Зеленський повідомив Трампу про отримання драфту угоди щодо корисних копалин і почала аналізувати пропозицію. Остаточну відповідь планують надати в Мюнхені під час зустрічі з віцепрезидентом США Ді Венсом.

Водночас сам Трамп не звертався щодо підпису угоди, обговорення відбувалося з Бессентом.

Скриншот допису Суспільного

Нагадаємо, вчора Зеленський та Бессент обговорили угоду щодо корисних копалин та гарантії безпеки.

А Трамп провів півторагодинну телефонну розмову з Путіним, під час якої мова йшла про війну в Україні.

Після цього американський лідер зателефонував Зеленському та повідомив про результати.