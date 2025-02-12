Розмова Зеленського з Трампом 12 лютого — вечірнє звернення Президента України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі своєї розмови з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За його словами, було обговорено багато нюансів.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у середу, 12 лютого.

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Розмова Зеленського з Трампом

Український лідер подякував Трампу за щирий інтерес до спільних можливостей, як можна разом наблизити справжній мир. За його словами, було обговорено дипломатичні, військові та економічні нюанси.

"Президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом із нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру", — зазначив Зеленський.

Зустріч з главою Мінфіну США

Глава держави разом з міністром фінансів США Скоттом Бессентом готують угоду, яка зміцнить безпеку й дасть поштовх економічним відносинам.

Сторони активно планують усі деталі, щоб уже в межах Мюнхенської конференції та зустрічей з американськими представниками було готове бачення.

Зниження цін на ліки

Зеленський повідомив, що сьогодні є рішення щодо цін на ліки для українців.

"Є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня — на найбільш важливі ліки для наших людей. Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців", — зазначив він.

Нагадаємо, 12 лютого Зеленський та Трамп обговорили можливості досягти миру в Україні.

Також міністр фінансів США Скотт Бессент висловив свою думку щодо угоди про партнерство між Україною та США.