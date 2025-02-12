Разговор Зеленского с Трампом 12 февраля — вечернее обращение Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали своего разговора с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По его словам, было обсуждено много нюансов.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в среду, 12 февраля.

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Разговор Зеленского с Трампом

Украинский лидер поблагодарил Трампа за искренний интерес к общим возможностям, как можно вместе приблизить настоящий мир. По его словам, были обсуждены дипломатические, военные и экономические нюансы.

"Президент Трамп проинформировал меня о том, что ему сказал Путин. Верим, что силы Америки достаточно, чтобы вместе с нами, вместе со всеми партнерами дожать Россию и Путина к миру", — отметил Зеленский.

Встреча с главой Минфина США

Глава государства вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом готовят соглашение, которое укрепит безопасность и даст толчок экономическим отношениям.

Стороны активно планируют все детали, чтобы уже в рамках Мюнхенской конференции и встреч с американскими представителями было готовое видение.

Снижение цен на лекарства

Зеленский сообщил, что сегодня есть решение по ценам на лекарства для украинцев.

"Есть путь, чтобы снизить на 30 % цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта — на наиболее важные лекарства для наших людей. Правительство должно представить обществу все детали. Изменения должны быть ощутимыми и положительными для миллионов украинцев", — отметил он.

Напомним, 12 февраля Зеленский и Трамп обсудили возможности достичь мира в Украине.

Также министр финансов США Скотт Бессент высказал свое мнение относительно соглашения о партнерстве между Украиной и США.