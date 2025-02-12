Розмова Зеленського з Трампом 12 лютого — про що домовились

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Зокрема, сторони обговорили можливості досягти миру.

Про це український лідер повідомив у соцмережі X у середу, 12 лютого.

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Розмова Зеленського з Трампом

"Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний Президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом", — зазначив Зеленський.

Сторони обговорили розмову Зеленського з главою Мінфіну США Скотом Бессентом, а також підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Трамп розповів про деталі своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський заявив, що Україна найбільше за всіх хоче миру.

"Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі", — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Деталі розмови від Трампа

Трамп також розповів подробиці розмови із Зеленським. За його словами, український лідер, як і Путін, хоче досягти миру.

"Ми обговорили різні теми, пов'язані з війною, але головним чином — зустріч, яка відбудеться в п'ятницю в Мюнхені, де делегацію очолять віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними", — зазначив Трамп.

За його словами, настав час зупинити війну, в якій відбуваються масові смерті та руйнування.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 лютого Трамп поспілкувався з Путіним. Однієї з тем розмови була війна в Україні.

Також Путін запросив Трампа відвідати Москву. Відомо, що російський диктатор та лідер США розмовляли півтори години.