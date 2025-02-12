Путін запросив Трампа відвідати Москву
Російський диктатор Володимир Путін запросив президента Сполучених Штатів Дональда Трампа відвідати Москву. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, телефонна розмова між ними тривала півтори години.
Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 12 лютого.
Путін запросив Трампа до Москви
Пєсков повідомив, що розмова президента США Трампа з російським диктатором тривала півтори години. За його словами, Путін погодився, що довгострокове врегулювання миру в Україні може бути досягнуте шляхом перемовин.
Також, за словами Пєскова, Трамп і Путін погодилися на особисту зустріч.
Раніше ми писали, що Трамп підтвердив телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили війну в Україні.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що звільнення Росією американського вчителя Марка Фогеля дало йому надію на завершення війни.
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