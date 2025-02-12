Путін запросив Трампа відвідати Москву

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: LRT

Російський диктатор Володимир Путін запросив президента Сполучених Штатів Дональда Трампа відвідати Москву. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, телефонна розмова між ними тривала півтори години.

Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 12 лютого.

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Пєсков повідомив, що розмова президента США Трампа з російським диктатором тривала півтори години. За його словами, Путін погодився, що довгострокове врегулювання миру в Україні може бути досягнуте шляхом перемовин.

Також, за словами Пєскова, Трамп і Путін погодилися на особисту зустріч.

Раніше ми писали, що Трамп підтвердив телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили війну в Україні.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що звільнення Росією американського вчителя Марка Фогеля дало йому надію на завершення війни.