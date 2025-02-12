Марк Фогель — Трамп відреагував на звільнення Росією вчителя

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що після звільнення Росією американського вчителя Марка Фогеля він побачив шанс на закінчення війни. За його словами, Росія "поводилась з ним дуже добре".

Про це Дональд Трамп журналістам у Білому домі через кілька годин після оголошення про звільнення Фогеля.

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Трамп заявив, що звільнення Фогеля — це "люб'язний крок Росії". Він сподівається, що це початок мирних стосунків і можна буде покласти край війні в Україні.

"Росія поводилася з нами дуже добре. Я сподіваюся, що це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край цій війні", — сказав американський президент.

Водночас журналісти запитали Трампа, що США віддали чи пообіцяли Росії за звільнення Фогеля, але президент відповів, що "нічого".

Зазначимо, що в той час, як Трамп розповідав про те, що між Москвою та Києвом скоро буде мир, російські війська завдали удару по столиці України дронами та ракетами. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі, а також руйнування та пожежі.

Нагадаємо, Росія звільнила Марка Фогеля, який був засуджений до 14 років за нібито "контрабанду наркотиків". Для цього до Москви прилітав спецпосланець президента США по Близькому Сходу Стів Віткофф.