Марк Фогель — Трамп отреагировал на освобождение Россией учителя

Трамп отреагировал на освобождение РФ учителя США Марка Фогеля
Президент США Дональд Трамп заявил, что после освобождения Россией американского учителя Марка Фогеля он увидел шанс на окончание войны. По его словам, Россия "вела себя с ним очень хорошо".
Об этом Дональд Трамп журналистам в Белом доме через несколько часов после объявления об освобождении Фогеля.
Реакция Трампа на увольнение Марка Фогеля
Трамп заявил, что освобождение Фогеля — это "любезный шаг России". Он надеется, что это начало мирных отношений и можно будет положить конец войне в Украине.
"Россия вела себя с нами очень хорошо. Я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне", — сказал американский президент.
В то же время журналисты спросили Трампа, что США отдали или пообещали России за освобождение Фогеля, но президент ответил, что "ничего".
Отметим, что в то время, как Трамп рассказывал о том, что между Москвой и Киевом скоро будет мир, российские войска нанесли удар по столице Украины дронами и ракетами. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие, а также разрушения и пожары.
Напомним, Россия освободила Марка Фогеля, который был приговорен к 14 годам за якобы "контрабанду наркотиков". Для этого в Москву прилетал спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
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