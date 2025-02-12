Марк Фогель — Трамп отреагировал на освобождение Россией учителя

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что после освобождения Россией американского учителя Марка Фогеля он увидел шанс на окончание войны. По его словам, Россия "вела себя с ним очень хорошо".

Об этом Дональд Трамп журналистам в Белом доме через несколько часов после объявления об освобождении Фогеля.

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Трамп заявил, что освобождение Фогеля — это "любезный шаг России". Он надеется, что это начало мирных отношений и можно будет положить конец войне в Украине.

"Россия вела себя с нами очень хорошо. Я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне", — сказал американский президент.

В то же время журналисты спросили Трампа, что США отдали или пообещали России за освобождение Фогеля, но президент ответил, что "ничего".

Отметим, что в то время, как Трамп рассказывал о том, что между Москвой и Киевом скоро будет мир, российские войска нанесли удар по столице Украины дронами и ракетами. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие, а также разрушения и пожары.

Напомним, Россия освободила Марка Фогеля, который был приговорен к 14 годам за якобы "контрабанду наркотиков". Для этого в Москву прилетал спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.