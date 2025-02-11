Марк Фогель — Росія звільнила американського в'язня

Американець Марк Фогель. Фото: Бабель

Росіяни звільнили американця Марка Фогеля. Експрацівника посольства США був засуджений у РФ до 14 років в'язниці за нібито "контрабанду наркотиків".

Про це повідомила американська журналістка Маргарет Бреннан в соцмережі X у вівторок, 11 лютого.

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Журналістка опублікувала заяву радника з національної безпеки Майкла Волтца про те, що посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф залишив повітряний простір Росії разом із громадянином США Марком Фогелем. Режим Путіна затримав американця нібито через ввезення наркотиків в Росію.

"Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента домовилися про обмін, який є демонстрацією доброї волі з боку росіян і ознакою того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні", — йдеться в опублікованій заяві.

Повідомлення Маргарет Бреннан. Фото: скриншот

У заяві також зазначено, що після Трамп успішно домігся звільнення американців, утримуваних по всьому світу, і буде робити це, аж поки не поверне до США всіх. Додали, що Фогель вже незабаром возз'єднається зі своєю родиною та близькими завдяки керівництву президента Трампа.

Заява про звільнення Марка Фогеля. Фото: X/Маргарет Бреннан

Нагадаємо, за інформацією NYT, Президент США Дональд Трамп дав таємне доручення Стівену Віткоффу. Воно стосується питання припинення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей із представниками США. Він додав, що переговори на багатьох рівнях відбудуться вже скоро.