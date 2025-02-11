Трамп таємно доручив питання України Віткоффу, — NYT

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп таємно доручив ще одному своєму посланнику займатись Україною. Йдеться про Стівена Віткоффа, який має допомогти у встановленні миру між Україною та РФ.

Про це пише The New York Times у вівторок, 11 лютого.

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Як зазначає видання, Дональд Трамп кілька тижнів тому таємно розширив повноваження посланника за межі питань Близького Сходу. Президент США дав доручення Стівену Віткоффу "відігравати певну роль" у процесі врегулювання війни в Україні.

"Трамп таємно уповноважив пана Віткоффа розширити свій портфель за межі Близького Сходу з метою відкриття каналу переговорів з росіянами", — йдеться у матеріалі.

Крім того, видання наголошує, що Трамп товаришує з Віткоффом з 1980-х років, а тому дуже йому довіряє. Президент США вважає, що Віткофф має навички ведення переговорів, які допоможуть покласти край війні в Україні.

За інформацією The New York Times Віткофф вже мав прямі переговори з близькими соратниками Путіна перед візитом до Москви. Крім того, він обговорив Україну з представниками Саудівської Аравії та Катару.

Нагадаємо, як повідомляло видання Bloomberg, в Україну має прибути міністр фінансів США Скотт Бессент. Під час візиту відбудуться початкові переговори щодо українських ресурсів.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що мирну угоду можуть укласти вже скоро. Він повідомив про "величезний прогрес" в переговорах з Україною та Росією.