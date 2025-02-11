Міністр фінансів США прибуде в Київ, аби обговорити надання ресурсів

Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: Reuters

Міністр фінансів США Скотт Бессент планує відвідати Україну. Візит відбудеться вже цього тижня в межах початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин.

Про це пише Bloomberg у вівторок, 11 лютого.

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Як зазначає видання, Бессент першим з адміністрації Дональда Трампа відвідає Україну. Він прибуде в Київ через кілька днів після заяви Президента США про бажання укласти з Україною угоду щодо ресурсів. Натомість наша країна отримає допомогу США у війні проти Росії.

Прокоментувати майбутній візит в Україну представник Білого дому відмовився. Наразі деталей не розголошують. Однак раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що він планує зустрітися із "серйозними людьми" з адміністрації Трампа і відбудеться це перед Мюнхенською конференцією з безпеки.

Нагадаємо, також до Києва має прибути спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Візит має відбутися 20 лютого.

Сам Трамп заявляв, що Україна погодилася передати США рідкісні земельні ресурси. Новий Президент США переконаний, що так вдасться "захистити гроші США". Йдеться про фінанси, які витратили на допомогу Україні.