Министр финансов США прибудет в Киев, чтобы обсудить предоставление ресурсов

Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент планирует посетить Украину. Визит состоится уже на этой неделе в рамках начальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым.

Об этом пишет Bloomberg во вторник, 11 февраля.

Читайте также:

Визит министра финансов США Скотта Бессента в Украину

Как отмечает издание, Бессент первым из администрации Дональда Трампа посетит Украину. Он прибудет в Киев через несколько дней после заявления Президента США о желании заключить с Украиной соглашение по ресурсам. Взамен наша страна получит помощь США в войне против России.

Прокомментировать предстоящий визит в Украину представитель Белого дома отказался. Сейчас детали не разглашают. Однако ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что он планирует встретиться с "серьезными людьми" из администрации Трампа и состоится это перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

Напомним, также в Киев должен прибыть спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. Визит состоится 20 февраля.

Сам Трамп заявлял, что Украина согласилась передать США редкие земельные ресурсы. Новый Президент США убежден, что так удастся "защитить деньги США". Речь идет о финансах, которые потратили на помощь Украине.