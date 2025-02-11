Трамп тайно поручил вопрос Украины Уиткоффу, — NYT

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп тайно поручил еще одному своему посланнику заниматься Украиной. Речь идет о Стивене Уиткоффе, который должен помочь в установлении мира между Украиной и РФ.

Об этом пишет The New York Times во вторник, 11 февраля.

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Как отмечает издание, Дональд Трамп несколько недель назад тайно расширил полномочия посланника за пределы вопросов Ближнего Востока. Президент США дал поручение Стивену Уиткоффу "играть определенную роль" в процессе урегулирования войны в Украине.

"Трамп тайно уполномочил господина Уиткоффа расширить свой портфель за пределы Ближнего Востока с целью открытия канала переговоров с россиянами", — говорится в материале.

Кроме того, издание отмечает, что Трамп дружит с Уиткоффом с 1980-х годов, а потому очень ему доверяет. Президент США считает, что Уиткофф имеет навыки ведения переговоров, которые помогут положить конец войне в Украине.

По информации The New York Times Уиткофф уже имел прямые переговоры с близкими соратниками Путина перед визитом в Москву. Кроме того, он обсудил Украину с представителями Саудовской Аравии и Катара.

Напомним, как сообщало издание Bloomberg, в Украину должен прибыть министр финансов США Скотт Бессент. Во время визита состоятся начальные переговоры по украинским ресурсам.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что мирное соглашение может быть заключено уже скоро. Он сообщил об "огромном прогрессе" в переговорах с Украиной и Россией.