Марк Фогель — Россия освободила американского заключенного

Американец Марк Фогель. Фото: Бабель

Россияне освободили американца Марка Фогеля. Экс-сотрудник посольства США был приговорен в РФ к 14 годам тюрьмы за якобы "контрабанду наркотиков".

Об этом сообщила американская журналистка Маргарет Бреннан в соцсети X во вторник, 11 февраля.

Читайте также:

РФ освободила американца Марка Фогеля

Журналистка опубликовала заявление советника по национальной безопасности Майкла Уолтца о том, что посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф покинул воздушное пространство России вместе с гражданином США Марком Фогелем. Режим Путина задержал американца якобы из-за ввоза наркотиков в Россию.

"Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента договорились об обмене, который является демонстрацией доброй воли со стороны россиян и признаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине", — говорится в опубликованном заявлении.

Сообщение Маргарет Бреннан. Фото: скриншот

В заявлении также указано, что после Трамп успешно добился освобождения американцев, удерживаемых по всему миру, и будет делать это, пока не вернет в США всех. Добавили, что Фогель уже вскоре воссоединится со своей семьей и близкими благодаря руководству президента Трампа.

Заявление об увольнении Марка Фогеля. Фото: X/Маргарет Бреннан

Напомним, по информации NYT, Президент США Дональд Трамп дал тайное поручение Стивену Уиткоффу. Оно касается вопроса прекращения войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам с представителями США. Он добавил, что переговоры на многих уровнях состоятся уже скоро.