Україна готова до зустрічей із представниками США — Зеленський каже про переговори найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна готова до зустрічей із представниками Сполучених Штатів Америки (США). Найближчим часом відбудуться переговори на багатьох рівнях.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 11 лютого.

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Що сказав Зеленський

За словами Президента, найближчим часом відбудуться переговори на багатьох рівнях зі США.

"Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів — найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях", — сказав Зеленський.

Крім того, глава держави повідомив, що на середу заплановане засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), під час якого розглядатимуть кілька важливих питань. Зокрема, обговорять заходи щодо зниження цін на ліки в українських аптеках, а також продовження санкційної політики для захисту країни.

"Будемо робити дешевшими ліки в українських аптеках — це важливо. І продовжимо захищати нашу державу санкціями", — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, вже цього тижня Україну відвідає міністр фінансів США Скотт Бессент. Візит відбудеться в межах початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до корисних копалин. Також перед Мюнхенською безпековою конференцією Україну відвідають й інші представники команди президента США Дональда Трампа.