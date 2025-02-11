Украина готова к встречам с представителями США — Зеленский говорит о переговорах в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина готова к встречам с представителями Соединенных Штатов Америки (США). В ближайшее время состоятся переговоры на многих уровнях.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 11 февраля.

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По словам Президента, в ближайшее время состоятся переговоры на многих уровнях с США.

"Уже готовы к встречам с представителями Соединенных Штатов — в ближайшее время переговоры. На многих уровнях", — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства сообщил, что на среду запланировано заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), во время которого будут рассматривать несколько важных вопросов. В частности, обсудят меры по снижению цен на лекарства в украинских аптеках, а также продолжение санкционной политики для защиты страны.

"Будем делать дешевле лекарства в украинских аптеках — это важно. И продолжим защищать наше государство санкциями", — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, уже на этой неделе Украину посетит министр финансов США Скотт Бессент. Визит состоится в рамках начальных переговоров по обеспечению доступа США к полезным ископаемым. Также перед Мюнхенской конференцией по безопасности Украину посетят и другие представители команды президента США Дональда Трампа.