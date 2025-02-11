Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Уже скоро будут переговоры — что сказал Зеленский в обращении arrow

Уже скоро будут переговоры — что сказал Зеленский в обращении

11 февраля 2025 20:04
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Украина готова к встречам с представителями США — Зеленский говорит о переговорах в ближайшее время
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украина готова к встречам с представителями Соединенных Штатов Америки (США). В ближайшее время состоятся переговоры на многих уровнях.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 11 февраля.

Читайте также:

Что сказал Зеленский

По словам Президента, в ближайшее время состоятся переговоры на многих уровнях с США.

"Уже готовы к встречам с представителями Соединенных Штатов — в ближайшее время переговоры. На многих уровнях", — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства сообщил, что на среду запланировано заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), во время которого будут рассматривать несколько важных вопросов. В частности, обсудят меры по снижению цен на лекарства в украинских аптеках, а также продолжение санкционной политики для защиты страны.

"Будем делать дешевле лекарства в украинских аптеках — это важно. И продолжим защищать наше государство санкциями", — подытожил Зеленский.

Зеленський про переговори зі США
Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, уже на этой неделе Украину посетит министр финансов США Скотт Бессент. Визит состоится в рамках начальных переговоров по обеспечению доступа США к полезным ископаемым. Также перед Мюнхенской конференцией по безопасности Украину посетят и другие представители команды президента США Дональда Трампа.

Владимир Зеленский США санкции переговоры лекарства президент
Реклама
Реклама
Реклама