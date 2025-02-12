Розмова Трампа з Путіним 12 лютого — що обговорили

Російський диктатор Володимир Путін та лідер США Дональд Трамп. Фото архівне: росЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили війну в Україні.

Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social у середу, 12 лютого.

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Сторони обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем.

"Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні, памʼятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Кожен з нас говорив про сильні сторони наших народів і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи", — наголосив Трамп.

За його словами, вони погодилися, що необхідно зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні в Україні. Трамп каже, що Путін використав девіз його передвиборчої кампанії: "Здоровий сенс". Лідер США зазначив, що вони обидва в нього вірять.

Сторони домовилися працювати разом, у тому числі відвідувати країни один одного.

"Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо Президенту України Зеленському, щоб поінформувати його про нашу розмову, що я і зроблю прямо зараз", — наголосив Трамп.

Він попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з національної безпеки Майкла Волтца і посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа очолити переговори. За словами лідера США, мільйони людей загинули у війні, яка не відбулася б, якби він був президентом.

"Більше не повинно бути втрачено жодного життя! Я хочу подякувати президенту Путіну за його час і зусилля щодо цього заклику, а також за звільнення вчора Марка Фогеля, чудової людини, яку я особисто привітав вчора ввечері в Білому домі. Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення, сподіваюсь, незабаром!" — додав Трамп.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп заявив, що звільнення Росією американського вчителя Марка Фогеля дало йому надію на завершення війни.

Також Трамп таємно призначив ще одного посланника для роботи над питанням України. Ним став Стівен Віткофф.