Разговор Трампа с Путиным 12 февраля — что обсудили

Российский диктатор Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп. Фото архивное: росСМИ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, они обсудили войну в Украине.

Об этом Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social в среду, 12 февраля.

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Стороны обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы.

"Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том, что мы так успешно воевали вместе во Второй мировой войне, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы также потеряли так много! Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших народов и о большой пользе, которую мы когда-то будем иметь от совместной работы", — подчеркнул Трамп.

По его словам, они согласились, что необходимо остановить миллионы смертей, происходящих в войне в Украине. Трамп говорит, что Путин использовал девиз его предвыборной кампаниии: "Здравый смысл". Лидер США отметил, что они оба в него верят.

Стороны договорились работать вместе, в том числе посещать страны друг друга.

"Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним Президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о нашем разговоре, что я и сделаю прямо сейчас", — подчеркнул Трамп.

Он попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Волтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры. По словам лидера США, миллионы людей погибли в войне, которая не состоялась бы, если бы он был президентом.

"Больше не должно быть потеряно ни одной жизни! Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия по этому призыву, а также за освобождение вчера Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично поздравил вчера вечером в Белом доме. Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, вскоре!" — добавил Трамп.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, Трамп заявил, что освобождение Россией американского учителя Марка Фогеля дало ему надежду на завершение войны.

Также Трамп тайно назначил еще одного посланника для работы над вопросом Украины. Им стал Стивен Уиткофф.