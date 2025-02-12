Путин пригласил Трампа посетить Москву

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: LRT

Российский диктатор Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа посетить Москву. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, телефонный разговор между ними продлился полтора часа.

Об этом сообщают Новини.LIVE в среду, 12 февраля.

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Песков сообщил, что разговор президента США Трампа с российским диктатором длился полтора часа. По его словам, Путин согласился, что долгосрочное урегулирование мира в Украине может быть достигнуто путем переговоров.

Также, по словам Пескова, Трамп и Путин согласились на личную встречу.

Ранее мы писали, что Трамп подтвердил телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, они обсудили войну в Украине.

Напомним, ранее Трамп заявил, что освобождение Россией американского учителя Марка Фогеля дало ему надежду на завершение войны.