Трамп поговорив із Путіним 12 лютого — деталі від CNN

Лідер США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін. Фото архівне: росЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона відбулася в середу, 12 лютого.

Про це повідомляє CNN.

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Про телефонну розмову лідера США з російським диктатором розповіла людина, яка ознайомлена з цим питанням.

"Президент Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним у середу вранці", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Трамп поширив заяву Путіна, в якій той стверджував, що Європа "встане біля ніг свого господаря".

Також Трамп заявив, що США просуваються в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.