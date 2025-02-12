Трамп поговорив із Путіним 12 лютого — деталі від CNN

Трамп провів телефону розмову з Путіним, — CNN
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона відбулася в середу, 12 лютого.
Про це повідомляє CNN.
Розмова Трампа з Путіним
Про телефонну розмову лідера США з російським диктатором розповіла людина, яка ознайомлена з цим питанням.
"Президент Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним у середу вранці", — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, Трамп поширив заяву Путіна, в якій той стверджував, що Європа "встане біля ніг свого господаря".
Також Трамп заявив, що США просуваються в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.
Читайте Новини.LIVE!