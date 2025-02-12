Трамп поговорил с Путиным 12 февраля — детали от CNN

Трамп провел телефонный разговор с Путиным, — CNN
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он состоялся в среду, 12 февраля.
Об этом сообщает CNN.
Разговор Трампа с Путиным
О телефонном разговоре лидера США с российским диктатором рассказал человек, который ознакомлен с этим вопросом.
"У президента Дональда Трампа состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в среду утром", — говорится в материале.
Напомним, Трамп распространил заявление Путина, в котором тот утверждал, что Европа "встанет у ног своего хозяина".
Также Трамп заявил, что США продвигаются в переговорах по прекращению войны между Россией и Украиной.
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