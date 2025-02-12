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Трамп провел телефонный разговор с Путиным, — CNN

12 февраля 2025 18:53
Аркадий Пастула - Редактор
Трамп поговорил с Путиным 12 февраля — детали от CNN
Лидер США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Фото архивное: росСМИ
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он состоялся в среду, 12 февраля.

Об этом сообщает CNN.

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О телефонном разговоре лидера США с российским диктатором рассказал человек, который ознакомлен с этим вопросом.

"У президента Дональда Трампа состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в среду утром", — говорится в материале.

Напомним, Трамп распространил заявление Путина, в котором тот утверждал, что Европа "встанет у ног своего хозяина".

Также Трамп заявил, что США продвигаются в переговорах по прекращению войны между Россией и Украиной.

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