Разговор Зеленского с Трампом 12 февраля — о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В частности, стороны обсудили возможности достичь мира.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсети X в среду, 12 февраля.

Разговор Зеленского с Трампом

"Только что говорил с Дональдом Трампом. Длительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности дроны и другие современные производства. Благодарен Президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе", — отметил Зеленский.

Стороны обсудили разговор Зеленского с главой Минфина США Скотом Бессентом, а также подготовку нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Трамп рассказал о деталях своего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что Украина больше всех хочет мира.

"Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал Президент Трамп, let's get it done. Договорились о дальнейших контактах и встречах", — добавил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Детали разговора от Трампа

Трамп также рассказал подробности разговора с Зеленским. По его словам, украинский лидер, как и Путин, хочет достичь мира.

"Мы обсудили различные темы, связанные с войной, но главным образом — встречу, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными", — отметил Трамп.

По его словам, пришло время остановить войну, в которой происходят массовые смерти и разрушения.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, 12 февраля Трамп пообщался с Путиным. Одной из тем разговора была война в Украине.

Также Путин пригласил Трампа посетить Москву. Известно, что российский диктатор и лидер США разговаривали полтора часа.