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Глава Мінфіну США назвав частину майбутньої мирної угоди Трампа

12 лютого 2025 20:37
Аркадій Пастула - Редактор
Договір про партнерство України зі США — Бессент прокоментував
Очільник Мінфіну США Скотт Бессент. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Глава Мінфіну Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент прокоментував договір про партнерство України зі Штатами. За його словами, це є частиною великої мирної угоди лідера Дональда Трампа.

Про це Скотт Бессент сказав на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у середу, 12 лютого.

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Частина угоди Трампа

"Це основа для ширшої мирної угоди, яку планує президент Трамп", — наголосив Бессент.

За його словами, Трамп прагне швидко діяти, аби завершити війну в Україні.

"Як Трамп вже казав, він певен, що конфлікту не було б, якби він був при владі. Українці живуть у жахітті, і він зобовʼязується швидко це припинити", — додав глава Мінфіну США.

Нагадаємо, Зеленський має намір обговорити з Трампом питання корисних копалин на тимчасово окупованих територіях. Він зазначив, що Київ наразі аналізує документ про стратегічне партнерство.

Також 12 лютого Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним про війну в Україні.

Володимир Зеленський Мінфін США Дональд Трамп Україна
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